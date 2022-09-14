AB asgari ücrete yeni kurallar getiriyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde asgari ücretlerin düzgün bir yaşam standardı sağlayacak seviyelere yükseltilmesi için hazırlanan yasayı onayladı.
Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, AB ülkelerinde asgari ücretlere yeni kurallar getiren yasal düzenlemeyi görüştü.
AP milletvekilleri, toplu iş sözleşmelerinin yaygınlaştırmasını ve asgari ücretleri yükseltmeyi amaçlayan yasayı 505 "evet", 92 "hayır" ve 44 "çekimser" oyla kabul etti.
Yasaya göre, asgari ücretleri belirlemek üye ülkelerin kendi yetki alanı olmaya devam edecek.
Üye ülkeler, ulusal asgari ücretleri geçim maliyetini ve daha geniş ücret düzeylerini hesaba katarak belirlemek zorunda olacak. Uygulanan asgari ücretlerin, işçilerin insani şartlarda yaşamasına yeterli olması sağlanacak.
Ülkelerdeki asgari ücretlerin yeterlilikleri değerlendirilecek.
Yeterlilik değerlendirmesi için gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti kullanılabilecek. Ücretlerin toplu pazarlık yoluyla belirlenmesi teşvik edilecek.
EYLEM PLANI HAZIRLANACAK
Toplu iş sözleşmesinin çalışanların yüzde 80'inden daha azının ücretlerini belirlediği ülkelerde, toplu iş sözleşmesi uygulamasını yaygınlaştırmak üzere eylem planları hazırlanacak.
AB ülkeleri, kötüye kullanılabilen taşeronluk, serbest meslek ve kayıt dışı fazla mesai gibi faaliyetleri sıkı biçimde kontrol edecek ve bunlara karşı yaptırım sistemi kuracak.
Ücretlerin sadece toplu iş sözleşmeleri yoluyla belirlendiği AB ülkeleri bu kurallardan muaf olacak.
Yeni kurallar, AB Konseyi'nin onayı sonrasında 2 yıllık bir geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek. AB üyesi 27 ülkenin 21'inde asgari ücret uygulaması bulunuyor.
Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te ise ücretler toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda belirleniyor.
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