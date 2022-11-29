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AB, Ar-Ge'ye 328 milyar euro harcadı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarına toplam 328 milyar euro kaynak aktardı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamaları geçen yıl önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 arttı

Giriş: 29.11.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
AB, Ar-Ge'ye 328 milyar euro harcadı
HABERTURK.COM

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 2021 yılı Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler Ar-Ge'ye 2020 yılında 310 milyar avro harcarken, 2021'de harcama tutarı 328 milyar euroya çıktı.

Böylece, Avrupa ülkelerinin Ar-Ge harcamaları geçen yıl önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 arttı.

AB ülkeleri 2021 yılında Ar-Ge'ye, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,27'sini harcadı.

Söz konusu dönemde Ar-Ge harcamalarının yüzde 66,08'ini özel sektör, yüzde 21,58'ini yüksek eğitim kurumları, yüzde 11,89’unu kamu ve yüzde 0,44’ünü kar amacı gütmeyen kurumlar gerçekleştirdi.

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılında Ar-Ge harcamasının GSYH’ye oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 3,35 ile İsveç, yüzde 3,22 ile Avusturya, yüzde 3,19 ile Belçika ve yüzde 3,13 ile Almanya oldu.

En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,48'le Romanya, yüzde 0,65 ile Malta ve yüzde 0,71 ile Letonya olarak belirlendi.

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