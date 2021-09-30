Belçikalı eski bakan yolsuzluktan mahkum edildi

HABERTURK.COM / AA

AB Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pinxten'in AB Sayıştayı üyesi olarak görev yaptığı sırada Belçika siyasetinde rol alması, kayak ve avcılık gezileri ile yakıt alımlarını Kurum bütçesinden ücretlendirmesi gibi "çok ciddi ihlallerden suçlu" olduğuna kanaat getirildi.

Avrupa Adalet Divanı, denetçilik görevi sırasında haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Pinxten'in emekli maaşının üçte ikisine el konulmasına karar verdi.

Belçika Federal Hükümeti'nde 1990'lı yıllarda savunma ve tarım bakanlığı yapan Karel Pinxten, 2006 yılında Avrupa Sayıştayı üyeliğine seçildi. 12 yıl denetçilik yapan Pinxten, görevini kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

Yargıçlar, Pinxten'in 30 Eylül tarihli karar gününden itibaren emeklilik haklarının üçte ikisini kaybetmesine karar verdi ve "kurumun kurallarını kasten ve tekrar tekrar ihlal ettiğine ve dolayısıyla sistematik olarak en temel yükümlülüklerini ihlal ettiğine" hükmetti.

Açıklamada, "Pinxten ayrıca defalarca ihlalleri gizlemeye çalıştı. Ayrıca, usulsüzlükler kişisel servetini zenginleştirmesine büyük ölçüde katkıda bulundu." denildi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo'nun liderlik ettiği Open VLD Partisinin üyesi Karel Pinxten, AB Sayıştayı'nda 2006-2018 arasında iki dönem görev almıştı.