AB-ABD ticaret anlaşması otomotiv sektörünü nasıl etkileyecek?

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında yapılan ticaret anlaşmasının, tarifeler konusunda uzun süredir devam eden belirsizliği giderirken, anlaşmanın otomotiv sektörüne etkileri de merak ediliyor.

Anlaşma ile AB otomobil üreticilerinin, Japonya ile yapılan anlaşmayla benzer biçimde yüzde 15 tarifeyle karşılaşmaları bekleniyor.

Buna karşılık, AB tarafı ABD'ye yönelik otomobil gümrük vergilerini yüzde 10'dan sıfıra indirecek.

Söz konusu tarifeler nedeniyle Avrupa'da üretilen otomobiller ABD'de daha pahalı bir hal alacak. Bu zaten elektrikli otomobil dönüşümünde geride kalmış olan ve rakiplerini yakalamaya çabalayan Avrupa'daki otomobil şirketlerine milyarlarca dolara mal olması bekleniyor. ABD otomobillerinin AB piyasasına erişimi ise daha da artmış olacak.

Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), anlaşmanın ardından ticari gerginliğin azaltılmasını desteklediklerini açıkladı.

ACEA'nın açıklamasında, "Anlaşma, son aylarda transatlantik ticaret ilişkilerini çevreleyen yoğun belirsizliği hafifletme yolunda önemli bir adım atıyor" denildi. Gelişmeyi prensipte memnuniyetle karşılayan kurum, Avrupa'nın otomobil üretimi üzerindeki etkilerini de değerlendirileceğini bildirdi.

'ALMANYA'YA MİLYARLARCA EURO'YA MAL OLACAK'

Alman Otomotiv Sanayi Derneği'nden (VDA) de anlaşma sonrası yapılan değerlendirmede, ABD ve AB'nin "Atlantik ötesi bir ticaret anlaşmazlığını" önleyecek bir uzlaşıya varmasının temel olarak olumlu bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Otomotiv ürünleri de dahil olmak üzere yüzde 15'lik ABD gümrük vergisi, Alman otomotiv endüstrisine yıllık milyarlarca Euro'ya mal olacak ve dönüşüm sürecinde bu sektöre yük getirecektir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin yatırımcılar ve şirketler için Avrupa'daki koşulları uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirmesi gerektiği kaydedilirken, gümrük vergisi anlaşmazlığı nedeniyle bozulmuş ve kısıtlanmış olan otomotiv tedarik zincirlerinin yeniden sorunsuz bir şekilde çalışmasının büyük önem taşıdığına işaret edildi.