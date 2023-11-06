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        Haberler Ekonomi Otomobil AB, 22,4 milyar Euro'luk elektrikli otomobil ihrac etti - Otomobil Haberleri

        AB, 22,4 milyar Euro'luk elektrikli otomobil ihracatı gerçekleştirdi

        Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, geçen yıl toplam 22,4 milyar Euro'luk elektrikli otomobil ihracatı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:42
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        22,4 milyar Euro'luk elektrikli otomobil ihracatı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2022 yılı elektrikli ve hibrit otomobil ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

        Verilere göre, AB ülkeleri 16 milyar Euro'luk hibrit, 12,6 milyar avroluk elektrikli ve 8,4 milyar Euro fişli hibrit araba ithal etti. Böylece, AB geçen yıl çeşitli türlerdeki elektrikli otomobillerin ithalatına toplam 37 milyar Euro harcadı.

        AB'nin elektrikli otomobil ihracatı ise ithalatını geride bıraktı. Üye ülkeler 28,5 milyar Euro hibrit, 22,4 milyar Euro'luk elektrikli ve 8,1 milyar Euro fişli hibrit otomobil ihraç etti. AB ülkelerinin çeşitli türlerde elektrikli otomobil ihracat toplamı da 59 milyar Euro'yu buldu.

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