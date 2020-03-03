AA

AB, 2018'de savunmaya 207,6 milyar avro harcadı



- İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, en fazla savunma harcaması yapan ülkeler oldu -Söz konusu dört ülkenin harcaması AB savunma harcamalarının yüzde 70'ini oluşturdu - Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0,3),Lüksemburg (yüzde 0,5) ve Malta (yüzde 0,5) yaptı

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üye ülkesinin 2018'deki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 207 milyar 598 milyar avroya yükseldi.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi'nden (Eurostat) derlediği bilgilere göre, 2018 yılında üye ülkelerin savunma harcamalarının 2017 yılına göre yüzde 2 artış kaydederek 203 milyar 461 milyon avrodan 207 milyar 589 milyar avroya yükseldi.

AB ülkelerinin 2018'deki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,2'sine denk geliyor. Bu oran 2001’de GSYİH’nin yüzde 1,4'üne denk geliyordu.

AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19,2),sağlık (yüzde 7) ve eğitim (yüzde 4,6) harcamalarının çok gerisinde kalması ise dikkati çekti.

- İngiltere, AB'de en fazla savunma harcaması yapan ülkeydi

AB'den ayrılan İngiltere, 2018’de Birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu.

2018’de savunmaya 45 milyar 165 milyon avro (2017'de 44 milyar 612 milyon avro) harcayan İngiltere'yi 41 milyar 385 milyon avro (2017'de 40 milyar 995 milyon avro) ile Fransa, 35 milyar 542 milyon avro (2017'de 33 milyar 174 milyon avro) ile Almanya, 22 milyar 117 milyon avro (2017'de 22 milyar 284 milyon avro) ile İtalya takip etti.

Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yaklaşık yüzde 70’sini oluşturuyor.

Savunma harcamalarının GSYH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Letonya GSYH'sinin yüzde 2,1’ni savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Letonya’yı, yüzde 2 ile Estonya ve Yunanistan takip ederken, onları yüzde 1,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi. Almanya’nın savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının yüzde 1,1’de olması dikkati çekiyor.

Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0,3),Lüksemburg (yüzde 0,5) ve Malta (yüzde 0,5) yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre, 2018'de küresel savunma harcamalarının küresel GSYH'ye oranı yüzde 2,14 oldu. Söz konusu yılda, Suudi Arabistan GSYH'sinin yüzde 8,8'ini savunmaya ayırırken bu oran Rusya’da 3,9, ABD'de yüzde 3,2, Hindistan'da yüzde 2,4 ve Çin'de yüzde 1,9 olarak hesaplandı.

Türkiye, 2018'de GSYİH'sinin yüzde 2,5'ini savunma harcamalarına aktardı.

- Trump'tan Almanya'ya "savunma harcamalarını artırın" uyarısı

NATO, ülkelerin savunma harcamalarının GSYH'lerinin yüzde 2'sini bulmasını esas alırken, ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya'yı hedef almıştı. Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde GSYH'nin yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini belirten Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savunmuştu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil, bir an önce yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Paris ve Berlin'den yetkililer, son aylarda Avrupa’nın entegrasyonu konusunda sık sık bir araya gelirken, kıta Avrupasının iki gücünün altıncı nesil savaş uçağı için de birleşmesi dikkati çekmişti. 2 ülke, ABD Başkanı Donald Trump’ın tutarsız politikalarından sonra özellikle Avrupa’nın savunma politikasının geliştirilmesini öncelikleri arasına almıştı.