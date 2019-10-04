Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve sarı-lacivertlilerin iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Aatif Chahechouhe maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Aatif'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Antalyaspor için çok mutluyum. Çok zorlu bir yerde oynadık, burada bu baskıyı kaldırmak kolay değil. Çok iyi savunma yaptık. Fenerbahçe bugün her şeyi yaptı fakat gol atamadılar. Bu da bizim iyi savunma yaptığımızı gösteriyor"

"Burada Fenerbahçe'yi yenmek herkese nasip olmaz. Geçen hafta da çok zor bir maçı kazanmıştık. Başkan da geldi ve sevincini bizle paylaştı. İnşallah böyle devam ederiz"