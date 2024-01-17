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        Haberler Dünyadan Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan son haliyle gündem oldu - Magazin haberleri

        Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'a yoğun ilgi

        Hint sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan 31 yaşındaki oğlu Junaid sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:20
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          Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazan Aamir Khan, bu kez büyük oğlu Junaid ile gündemde.

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          Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın 31 yaşındaki oğlu Junaid Khan, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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          ÜÇ ÇOCUK BABASI

          Öte yandan Aamir Khan, 1986'da Reena Dutta ile evlenmiş, 2002'de boşanmıştı. İkilinin evliliğinden iki erkek çocukları ve bir de kızları oldu.

          Fotoğraflar: Reuters, Instagram, Shutterstock

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