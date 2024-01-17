Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'a yoğun ilgi
Hint sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan 31 yaşındaki oğlu Junaid sosyal medyada gündem oldu
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Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazan Aamir Khan, bu kez büyük oğlu Junaid ile gündemde.
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Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın 31 yaşındaki oğlu Junaid Khan, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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ÜÇ ÇOCUK BABASI
Öte yandan Aamir Khan, 1986'da Reena Dutta ile evlenmiş, 2002'de boşanmıştı. İkilinin evliliğinden iki erkek çocukları ve bir de kızları oldu.
Fotoğraflar: Reuters, Instagram, Shutterstock