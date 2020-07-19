AA ve YTB'nin düzenlediği "Asya Pasifik Online Medya Eğitim Programı" sona erdi

Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki medya deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen iki haftalık programda, 10 ülkeden 60 iletişimci eğitim aldı.
Katılımcılar, AA'nın deneyimli kadrosunca "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Zamanlarında Gazetecilik", "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği" ile "Multimedya Uygulamaları" gibi başlıklarda verilen eğitimlerde yeni nesil gazetecilik uygulamalarını öğrenme ve uygulama imkanı buldu.
Eğitimde katılımcılara, AA Haber Akademisi'nin riskli bölgelerde habercilik yapacak gazetecilere yönelik düzenlediği "Savaş Muhabirliği Eğitimi" ve Türkiye'nin son dönemde artan uluslararası medya tecrübesi de anlatıldı.
AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, programın kapanışında yaptığı konuşmada, AA Haber Akademisi olarak bir eğitim çalışmasını daha başarıyla tamamladıklarını belirterek Kovid-19 sürecinde benzer online medya eğitimleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.
Programda iş birliği yaptıkları YTB’ye de teşekkür eden İşbilir, "Temel gazetecilik eğitimleri ile birlikte diplomasi, enerji, savunma, insani yardım ve ekonomi gibi ihtisas konularında da habercilik eğitimleri gerçekleştirerek yüz yıllık köklü bir kurum olan Anadolu Ajansı'nın tecrübesini dünyanın her yerinden genç gazetecilere aktarmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
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