AA ve TİKA iş birliğinde "Online Savunma Muhabirliği Eğitim Programı" devam ediyor

AA

AA Haber Akademisinin yeni müfredatında yer alan ve alanında ilklerden olan eğitim programı, akademisyenler ve bu alanda çalışmalar yapan uzmanlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Programın ikinci gününde "21. Yüzyılda Askeri Teknolojiler" dersi veren havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu, AA ve TİKA iş birliğinde düzenlenen Savunma Muhabirliği Eğitimi programının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı.

Eğitim programının uluslararası nitelikli, katma değeri yüksek bir girişim olduğunu aktaran Mevlütoğlu, programın ulusal güvenlik, savunma sanayisi ve askeri konularda yerel ve bölgesel konulara, ithal değil özgün bakış ve yorum getirebilecek bir kapasite inşasına yardımcı olabileceğine işaret etti.

Mevlütoğlu, "Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerin kamuoylarının bu konularda kendi uzmanlarının ve kuruluşlarının özgün, objektif yorum ve bilgileri ile bilgilenmesi için yerel kapasitelerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Mevlütoğlu, savunma muhabirliği eğitim programının, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanında kaydettiği gelişmelerin dünyaya tanıtılması için de önemli bir kamu diplomasisi aracı olarak büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Programda "Savunma Sanayi ve Medya İlişkileri" konusunda ders veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren de eğitim programını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının "Savunma Okuryazarlığı" projesi gibi oldukça faydalı bir girişim olarak gördüğünü söyledi.

Ulusal ve uluslararası medyada Türk savunma sanayisi ile ilgili gerçeği yansıtmayan, çarpıtılmış yahut fazla abartılı haberlerin yayımlandığını aktaran Seren, savunma muhabirliği alanında çalışan gazetecilerin daha derin bilgi ve objektif bakış açılarına sahip olmaları gerektiğini vurguladı.

Seren, Türkiye’nin dış, güvenlik ve ekonomi politikasının savunma sanayisinin gelişimi üzerindeki etkilerine değinerek, bu alanda yapılan nitelikli çalışmaların büyük önem arz ettiğini kaydetti.