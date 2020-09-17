AA ve TİKA iş birliğinde "Online Savunma Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan medya temsilcilerine yönelik video konferans yöntemiyle düzenlenen, AA Haber Akademisinin yeni eğitim müfredatında yer alan ve alanında ilklerden olan Savunma Muhabirliği Eğitim Programının açılışında konuşan Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü A. Cihangir İşbilir, savunma muhabirliği eğitimine "barış gazeteciliği" çerçevesinde çok önem verdiklerini belirtti.
İşbilir, ülkelerin savunma harcamalarının gittikçe arttığına işaret ederek, "Çatışma analizi yapan ve ülkelerin savunma politikalarını izleyen gazetecilerin hem savunma sanayisi hem de savunma stratejileri konularında uzmanlaşması gerekiyor." dedi.
Bu eğitim programını bu amaçla düzenlediklerini söyleyen İşbilir, "Bu eğitimi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeyi planladığımız savunma muhabirliği eğitiminin ilk fazı veya temel versiyonu olarak kabul edebilirsiniz." diye konuştu.
TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de konuşmasında savunma muhabirliği eğitiminin gelişen ve değişen medyadaki önemine değindi. Askeri alandaki yeni gelişmelerin ve icatların medya temsilcilerini de bu gelişmeleri takip etmeye zorladığını aktaran Tanyeli, savunma muhabirliği eğitiminin de bu kapsamda oldukça önem arz ettiğini vurguladı.
Eğitimin ilk gününde "Savunma Haberleri" başlığı altında konuşan AA Pentagon Muhabiri Kasım İleri, günümüzde önemi giderek artan savunma muhabirliği kavramı ile savaş gazeteciliği kavramlarının sınırlarının iyi belirlenmesi gerektiğini belirtti.
Savaş muhabirlerinin devam eden çatışma bölgelerini ve insani krizleri takip ettiğini ve bu alanda bilgi sahibi olduklarını anlatan İleri, savunma muhabirlerinin ise çatışma bölgelerinin yanı sıra ülkelerin savunma politikaları ve küresel stratejileri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini aktardı.
İleri, dünyadaki askeri harcamaların yanı sıra sürekli değişen askeri teknolojiler ve yenilikleri takip etmenin savunma muhabirinin asli görevlerinden olduğunu belirtti. Savunma muhabirliği yapmak isteyenlerin karşısına çıkacak en büyük zorluklardan birisinin ise doğru veri ve kaynağa ulaşmak olduğuna işaret eden İleri, bazı ülkelerin hem verilerini hem de askeri kapasite ya da harcama bilgilerini gizleme yoluna gittiğini sözlerine ekledi.
Programın ikinci günü havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu'nun "21. Yüzyılda Askeri Teknolojiler" ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren’in "Savunma Sanayi ve Medya İlişkileri" dersleriyle devam edecek.
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