AA ve TİKA iş birliğinde "Çevrim içi Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programı" başladı

TİKA Eğitim Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen ve 13 ülkeden 56 medya temsilcisinin katıldığı programın açılışında konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, klasik medyanın yerini yeni medyaya bıraktığı bugünlerde geleneksel gazeteciliğin de uzman gazeteciliğe dönüştüğünü söyledi.
Diplomasi Muhabirliği Eğitim Programını da bu kapsamda düzenlediklerini belirten İşbilir, "Diplomasi, çok geniş bir saha olduğu için uzman gazeteci olma yolunda çok elverişli. Sistematik okuma ve bir alana yoğunlaşma, diplomasi muhabirliğinde çok önemli. Sizleri, bu programda Anadolu Ajansının usta diplomasi muhabirleriyle buluşturacağız. Bu kısa sürede diplomasi muhabirliğinin bazı örneklerini çalışacağız." diye konuştu.
TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli de eğitim programlarına büyük önem verdiklerini, TİKA’nın 2017'den itibaren gerçekleştirdiği medya eğitimlerine 40'tan fazla ülkede 700'ü aşkın medya temsilcisinin katıldığını dile getirdi.
Programın katılımcılar için önemine işaret eden Tanyeli, alanında başarılı diplomasi muhabirlerinin deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacağını kaydetti.
Programın ilk günü, AA Dış Haberler Muhabiri Şerife Çetin'in "Uluslararası Gazetecilik: AB ve NATO" eğitimiyle sona erdi.
Eğitim programının ikinci gününde, AA Avrupa Haberleri Kıdemli Muhabiri Hasan Esen ile AA Londra Ekonomi Başmuhabiri Gökhan Kurtaran "Uluslararası Habercilik: Brexit ve Avrupa Birliği", AA Ortadoğu Haberleri Muhabiri Enes Canlı da "Orta Doğu’da Gazetecilik ve Çatışma Bölgeleri" eğitimini verecek.
Program, 21 Ekim Çarşamba günü AA Ortadoğu Haberleri Muhabiri Enes Canlı'nın "Orta Doğu'da Gazetecilik ve Çatışma Bölgeleri" eğitiminin ikinci bölümü ve AA İngilizce Haberler Kıdemli Muhabiri Ahmet Gürhan Kartal'ın "İleri Röportaj Teknikleri" dersiyle sona erecek.
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