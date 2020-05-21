AA Orta Doğu Haberleri Editörü Boyraz: "Dünyanın gözü, kulağı Orta Doğu'da"

Kırklareli Üniversitesi Medya ve İletişim Kulübünce telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Dış Habercilik" konferansına katılan Boyraz, meslek hayatı ve AA'nın Orta Doğu'daki çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Boyraz, medyanın gelişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Teknolojinin gelişmesi ve internetin ortaya çıkmasıyla medya, bambaşka bir boyut aldı. Artık basında büyük bir yarış var. Habercilikte saniyeler çok önemli. Haberin yüzde 100 doğru olması gerekiyor. Habercilikte hız ve doğruluk baş başa olmalı." diye konuştu.
Son yıllarda Orta Doğu'dan geçilen haberlerin biraz daha ilgi görmeye başladığını vurgulayan Boyraz, şöyle devam etti:
"Dünyanın gözü, kulağı Orta Doğu'da diyebiliriz. Çünkü bu coğrafyada çok büyük hadiseler yaşanıyor. Ekonomik krizler, siyasi olaylar ve iç savaşların yaşandığı bölgedeki her şeyi takip ediyoruz. Orta Doğu'nun haber değeri çok fazla oluyor. Bütün bunları ne kadar hızlı, doğru ve sağlıklı bir şekilde kamuoyuna aktarabilirsek, hem vatandaşların bilgi alma ihtiyaçlarını gideriyoruz hem de siyasilere daha doğru bilgi veriyoruz. Bölgeyi en iyi şekilde anlatma çabasındayız."
- "Kıymetli ve zor bir coğrafyada habercilik yapmaya çalışıyoruz"
Boyraz, son 20 yılda Türkiye'de vatandaşların haberleri daha dikkatli takip ettiğine işaret ederek "Bu nedenle sorumluluklarımız daha fazla arttı. Bazı bölgelerde güvenlik riski var. Can güvenliğinizi ve özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. Haberin bol olduğu bir coğrafya. Habercilik açısından değerli bir coğrafya. İnsanların gözü de zaten bu coğrafyada. İş yükü ve haberciliğin zor olduğu bir bölge. Kıymetli ve zor bir coğrafyada habercilik yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yerel haber veya dış haber ayrımının artık fazla yapılmadığını vurgulayan Boyraz, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Dünyanın farklı bir yerindeki hadise başka bir ülkeyi de etkileyebiliyor. Bu nedenle uluslararası haberlerin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Bu meslekte yabancı dilin önemi çok büyük. Zor olmasına rağmen son derece zevkli bir meslek. Mesai mefhumu yok, hangi saatte açıklama geleceği, hangi saatte bir ülkede olay yaşanacağı öngörümüz olamaz. 24 saat algımızın açık olması gerekiyor."
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