AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Adana Valisi'nin tercihi "Diyarbakır anneleri"

Valilik makamında AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten fotoğraflar hakkında bilgi alan Elban, yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar Sonrası İlk Cuma", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi", haberde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" başlıklı karelerini oyladı.

Vali Elban, fotoğraflara emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.