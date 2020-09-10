AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan adliyeye sevk edildi

AA

Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelerek AA'ya yönelik tehditlerde bulunan ve binaya girmeye çalışan Emre Öz (35),güvenlik görevlilerince kelepçelenip etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Çankaya Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Amirliğindeki işlemler sonrası hazırlanan tutanakta, zanlının ifadesini savcılığa vermek istediğine, tutarsız beyanlarda bulunduğuna yer verildi.

Tutanağa göre anne Leyla H, polisle yaptığı görüşmede oğlu Öz'ün başkentte bir iş yeri olduğunu, inşaat mühendisi oğlunun herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını ancak son bir aydır maddi sebeplerle psikolojik dalgalanmalar yaşadığını beyan etti.

Öz'ün babası A.Ö. ise eşiyle boşandığını ve 2010'dan beri Antalya'da ikamet ettiğini belirtti. Oğlunun uyuşturucu madde kullandığını öğrendiği için bir haftadır Ankara'da bulunduğunu söyleyen baba, oğlunun "bildiği bir psikolojik rahatsızlığı olmadığını" ifade etti.

- AA güvenlik görevlisi şikayetçi oldu

Polisler, Öz'ü etkisiz hale getiren AA güvenlik görevlisi B.A'nın da şikayetçi sıfatıyla ifadesini aldı.

B.A, AA avukatının da hazır bulunduğu sırada alınan ifadesinde, saat 17.15 sıralarında Öz'ün gizli bir şekilde ajansın bahçesine girdiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Şahsa hitaben 'Buyurun. Hoş geldiniz' dedim. Elinde poşet vardı. Diğer elinde siyah kılıf içerisinde balta olduğunu gördüm. Durmasını söyleyerek önüne geçtim. Bunun üzerine şahıs, 'Anadolu Ajansı'nı yakacağım. İçeridekileri keseceğim. Sen de hiçbir şey yapamayacaksın' dedi. Baltayla kimseye saldırmaması amacıyla elinden almaya çalıştım. Şahıs baltayı kılıfından çıkarmak için hamle yaptı. Aramızda arbede oluştu. Ben şahsı kademeli güç kullanarak yere yatırdım. Bu esnada olayı gören diğer güvenlik görevlisi arkadaşlarım geldi, şahsı kelepçeledik. Şahsı güvenlik kulübesine alarak polise bilgi verdik."

Güvenlik kulübesindeyken Öz'ün kendisine ismini sorduğunu ancak söylemediğini anlatan güvenlik görevlisi, bunun üzerine Öz'ün "Ben senin kim olduğunu öğrenirim" dediğini ve ayrıca kendisini tehdit ettiğini bildirdi.

B.A, arbede sırasında dizinden yaralandığını, cep telefonunun zarar gördüğünü beyan ederek, yaralanması, tehdit edilmesi ve malının zarar görmesi sebebiyle Öz'den şikayetçi oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Emre Öz, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

,Cankut Taşdan,Ömer Olcay