AA Genel Müdürlüğüne girmeye çalışan saldırgan adliyeye sevk edildi

Maltepe'de bulunan AA Genel Müdürlüğü önüne dün akşam saatlerinde elinde baltayla gelerek AA'ya yönelik tehditlerde bulunan ve binaya girmeye çalışan Emre Öz (35),güvenlik görevlilerince kelepçelenip etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.
Çankaya Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Amirliğindeki işlemler sonrası hazırlanan tutanakta, zanlının ifadesini savcılığa vermek istediğine, tutarsız beyanlarda bulunduğuna yer verildi.
Tutanağa göre anne Leyla H, polisle yaptığı görüşmede oğlu Öz'ün başkentte bir iş yeri olduğunu, inşaat mühendisi oğlunun herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmadığını ancak son bir aydır maddi sebeplerle psikolojik dalgalanmalar yaşadığını beyan etti.
Öz'ün babası A.Ö. ise eşiyle boşandığını ve 2010'dan beri Antalya'da ikamet ettiğini belirtti. Oğlunun uyuşturucu madde kullandığını öğrendiği için bir haftadır Ankara'da bulunduğunu söyleyen baba, oğlunun "bildiği bir psikolojik rahatsızlığı olmadığını" ifade etti.
- AA güvenlik görevlisi şikayetçi oldu
Polisler, Öz'ü etkisiz hale getiren AA güvenlik görevlisi B.A'nın da şikayetçi sıfatıyla ifadesini aldı.
B.A, AA avukatının da hazır bulunduğu sırada alınan ifadesinde, saat 17.15 sıralarında Öz'ün gizli bir şekilde ajansın bahçesine girdiğini belirterek, şu beyanda bulundu:
"Şahsa hitaben 'Buyurun. Hoş geldiniz' dedim. Elinde poşet vardı. Diğer elinde siyah kılıf içerisinde balta olduğunu gördüm. Durmasını söyleyerek önüne geçtim. Bunun üzerine şahıs, 'Anadolu Ajansı'nı yakacağım. İçeridekileri keseceğim. Sen de hiçbir şey yapamayacaksın' dedi. Baltayla kimseye saldırmaması amacıyla elinden almaya çalıştım. Şahıs baltayı kılıfından çıkarmak için hamle yaptı. Aramızda arbede oluştu. Ben şahsı kademeli güç kullanarak yere yatırdım. Bu esnada olayı gören diğer güvenlik görevlisi arkadaşlarım geldi, şahsı kelepçeledik. Şahsı güvenlik kulübesine alarak polise bilgi verdik."
Güvenlik kulübesindeyken Öz'ün kendisine ismini sorduğunu ancak söylemediğini anlatan güvenlik görevlisi, bunun üzerine Öz'ün "Ben senin kim olduğunu öğrenirim" dediğini ve ayrıca kendisini tehdit ettiğini bildirdi.
B.A, arbede sırasında dizinden yaralandığını, cep telefonunun zarar gördüğünü beyan ederek, yaralanması, tehdit edilmesi ve malının zarar görmesi sebebiyle Öz'den şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Emre Öz, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
,Cankut Taşdan,Ömer Olcay
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!