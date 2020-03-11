11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA, genç iletişimcilerin haberlerini okurla buluşturacak
- AA'nın kuruluşunun 100. yılı kapsamında iletişim fakültelerinde okuyan lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi, genç gazetecilerin bir anlamda mesleğe ilk adımlarını atmalarını sağladı - Proje kapsamında, "kültür ve sanat", "spor", "bilim ve teknoloji", "sağlık" ve "yaşam" kategorilerinden birini seçerek haber, fotoğraf, video ve infografik hazırlayan genç iletişimciler, hem basın sektörüne adım atmış oldu hem de kendilerini keşfetti - AA'nın deneyimli gazetecilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından yayına uygun bulunan haberler, ilerleyen günlerde AA'nın internet sayfası ve 100. yıl için özel hazırlanan site üzerinden okurlarla paylaşılacak
Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi sayesinde, Türkiye'deki iletişim fakültesinde okuyan lisans öğrencileri ilk haberlerini AA'da yayımlamanın heyecanını yaşayacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türk milletinin haklı kurtuluş mücadelesinin sesi olmak için 6 Nisan 1920'de kurulan ve o günden bu yana Türkiye'nin kutlu yolculuğuna şahitlik eden Anadolu Ajansı, 100. yılına özel "Gelecek 100 Yılın Habercileri" projesi düzenledi.
Proje, Türkiye'deki iletişim fakültelerinde lisans eğitimlerini sürdüren genç gazeteci adaylarını teşvik etmek ve onların özgün çalışmalarını kamuoyuna aktarmak amacıyla yürütüldü.
Öğrencilerin fakültede aldıkları teorik eğitimi profesyonel hayata taşımalarını sağlayan, habercilik konusunda kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyan proje, onları mesleki anlamda yüreklendirirken haber dünyasına da ilk adımlarını atmalarına vesile oldu.
Proje kapsamında öğrenciler, bireysel veya grup olarak "kültür ve sanat", "spor", "ekonomi", "bilim ve teknoloji", "sağlık" ve "yaşam" kategorilerinden birini tercih ederek Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, haber dili ve etiğine uygun olarak bir haber hazırladı. Haberler; fotoğraflar, video ve infografikle dikkat çekici ve etkili hale getirildi.
Öğrenciler haberlerini, "100yil@aa.com.tr" adresine gönderdi. Başvurular, AA'nın deneyimli gazetecilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Etik olmayan haberler değerlendirmeye alınmadı. Haberlerin orijinal ve özgün olmasına dikkat edildi.
Haber kriterlerine uyan ve yayına uygun bulunan çalışmalar, ilerleyen günlerde abonelere servis edilecek, AA'nın internet sayfası ve 100. yıl için özel hazırlanan site üzerinden okurlarla paylaşılacak. İnternet sitesinde haberle birlikte katılımcı öğrencilerin kişisel ve üniversite bilgilerine de yer verilecek.
Genç gazetecilere, AA platformlarında yer alacak ilk haberleri güzel bir hatıra olarak kalacak.
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