AA ekibi, Rusya’da doktorların Kovid-19 mücadelesini görüntüledi - MOSKOVA

AA

İlk Kovid-19 vakalarının 31 Ocak'ta tespit edildiği Rusya’da, hem devlet hastaneleri hem de özel hastaneler koronavirüsle mücadele kapsamında servislerini yeniden dizayn etti.AA ekibi de salgının merkezi başkent Moskova’nın en aktif hizmet veren sağlık merkezlerinden 52 Nolu Klinik Şehir Hastanesinde Kovid-19 hastalarına uygulanan prosedürü ve tedavi sürecini görüntüleyerek, salgınla en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarının bir gününe tanıklık etti.

Hastanenin bazı bölümleri Kovid-19 tanısı konulanların tedavisi için ayrılırken, diğer bölümlerde farklı rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye başvuranlara hizmet veriliyor.

- Hastanede Kovid-19’a karşı özel tedbirler

Üç binden fazla personelinin çalıştığı hastanenin acil hasta girişinden itibaren alınan önlemler dikkati çekiyor.Enfekte riskine karşı özel koruyucu tulum giyip, maske, bone, gözlük, siperlik ve eldivenini takarak tedbir alan sağlık personeli Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastaları karşılıyor.Kapıda görevli hemşireler, hastanın öksürük ve solunum sıkıntısı gibi şikayetlerinin olup olmadığını sorarak, hikayesine ilişkin bilgi alıyor, tansiyon ve ateşini ölçüyor.

Kayıt işlemleri gerçekleştirilen hastaya kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını inceleyen elektrokardiyografi, hastanın kan tahlillerinin yanı sıra Kovid-19 testi yapılıyor. Test için şüpheli hastanın boğazından sürüntü alınıyor.Sonuçlara göre, uzman doktorlar, hastanın durumunu belirleyerek gerekli birime yönlendiriyor.Durumu ağır olan hastalar "kırmızı alan" denilen yoğun bakım birimine alınıyor. Solunumda sıkıntı yaşayan hastalar solunum cihazına bağlanıyor.

- Sağlık çalışanları mesai bitiminde duş alıyor

Kovid-19 tedavisi gören hastaların odalarının bulunduğu katlarda görev yapan sağlık çalışanların korucuyu malzeme kullanımına özel önem veriliyor.Doktorlar ve hemşireler, Kovid-19 tedavisi gören hastanın odasından çıktıktan sonra eldivenleri çıkarmadan ellerini dezenfekte ediyor.Sağlık çalışanları, yoğun bakım biriminden başka birimlere geçmeden önce özel ünitede tüm vücudunu dezenfekte ediyor.Mesaisi biten çalaşanlar ise hastanenin alt katına inerek üzerindeki koruyucu malzemelerini çöp kutularına atıyor.Hijyene özen gösterilen hastanedeki çalışanlar ve ziyaretçiler, virüsün vücudun herhangi bir yerine bulaşmaması için duş alıyor.Tekrar özel giysi giyen çalışanlar soyunma odasına geçiyor ve burada bıraktığı elbiselerini giyiyor.

- "Hastaneye kaldırılan hasta sayısı yüzde 20 düştü"

Moskova'daki 52 Nolu Klinik Şehir Hastanesi Baş Hekimi Maryana Lısenko, salgının yaygınlaşmaya başlamasıyla zorluklarla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Burası enfeksiyon hastanesi değil. Bu yüzden doktorların farklı bir alana yönelmesi biraz zor oldu fakat tüm çalışanlar özen göstererek bu sürece adapte oldu." dedi.Tüm sorunların şimdiye kadar çözüldüğünü belirten Lısenko, hastanenin gerekli koruyucu malzemelerle yeterli sayıda donanımlı olduğunu söyledi.Lısenko, "Darbeyi gören Çin’e göre salgınla mücadeleye hazırlanmamız için yeterli kadar zamanımız vardı. Bu açıdan daha iyi durumdayız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 vaka sayısının azaldığına işaret eden Lısenko, "Mart ve nisan aylarına göre hastaneye kaldırılan hasta sayısı yüzde 20 düştü." diye konuştu.

- "Sağlık çalışanlarından 39’u virüse yakalandı"

Maryana Lısenko, hastanede 3 binden fazla sağlık personelinin çalıştığını belirterek, "Elbette, sağlık çalışanları da hasta oluyor. Bugüne kadar çalışanlarımızdan 39’unda virüs tespit edildi." dedi.Şimdiye kadar hastaneden virüs bulaşan 4 bin kişiyi taburcu ettiklerini dile getiren Lısenko, 80’i ağır durumda 600 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğünü kaydetti.Rusya’da Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamlarınının gizlendiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Lısenko, "İnsanlar bilmediğini konuşabilir. Verilerimiz şeffaf ve üzerinde çalışılabilir. Bu tür düşüncelerin kanıtları olması gerekiyor." yorumunda bulundu.

Kovid-19 tespit edilen kişide başka hastalıkların bulunup bulunmadığının önemine işaret eden Lısenko, "Teşhisin ne şekilde konulduğu, hastanın neyle hasta olduğu ve neden öldüğü önemli. Mesela, kanser hastası olanın ölüm nedeninin kanser olarak gösterilmesi kesinlikle en doğrusudur. Çünkü enfeksiyon süreciyle birlikte kan dolaşımı zorlaşıyor. Elbette, bu durumda hastalar Kovid-19'dan değil, kendi hastalığından ölüyor." dedi.

Antikor kullanımıyla tedavi sürecini uygulamaya başladıklarını belirten Lısenko, "80 hastanın tedavisinde bu yöntem kullanıldı. Sonuç çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Lısenko, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 30 tıp öğrencisinin hastanede çalıştığını ifade etti.

- Kovid-19’la ilgili özel program geliştirildi

Anesteziyoloji ve yoğun bakım uzman doktoru Sergey Tsarenko, yeni tip koronavirüsle ilgili özel bilgisayar programı geliştirdiklerini söyledi.

Programın, virüsün vücutta oluşturduğu hasarın üç boyutlu olarak çeşitli renklerle gösterdiğini belirten Tsarenko, "Geliştirdiğimiz program Kovid-19’un etkisini kesin gösteriyor." dedi.Tsarenko, programı Rusya Sağlık Bakanlığına tanıttıklarını ve tescil sürecini başlattıklarını aktardı.Ayrıca Sergey Tsarenko, kendisine de daha önce Kovid-19 bulaştığını ve evde tedavi gördüğünü paylaştı.