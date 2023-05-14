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AA'dan oy sayımı açıklaması

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı

Giriş: 14.05.2023 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL
AA'dan oy sayımı açıklaması
HABERTURK.COM / AA

Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına dair açıklama yaptı. AA'dan yapılan açıklamada tutanaklar arasında ayrım gözetilmediği belirtildi. Anadolu Ajansı'nın konuya dair açıklaması şöyle:

"Anadolu Ajansı olarak Türkiye genelindeki sandıklardan 2500 çalışma arkadaşımız ve iş birliği yaptığımız araştırma şirketi aracılığıyla sandık sonuç tutanaklarını alıyoruz. Müşterilerimize sağladığımız veriler, her partinin ıslak imzası bulunan sandık sonuç tutanaklarına dayanıyor. Söz konusu tutanaklardaki sonuçları müşterilerimize doğrudan servis ediyoruz. Tutanaklar arasında bir ayrım gözetmiyor, tutanakları geliş sırasına göre hızlı bir şekilde iletiyoruz.

Daha önce kamuoyuna açıkladığımız stratejiye uygun olarak verileri abonelerimize daha sağlıklı ve dengeli bir şekilde iletebilmek amacıyla, sandıkların belli bir yüzdesi açılana kadar herhangi bir paylaşımda bulunmadık.

Anadolu Ajansı, her türlü siyasi tartışmadan bağımsız bir şekilde görevine devam edecektir. Anadolu Ajansı olarak şirketimize yönelik her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyor, dezenformasyon içeren tüm itham ve iddialara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı beyan ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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