AA "Anadolu Images"in içeriği 10 milyona yaklaştı

AA

Anadolu Ajansı'nın (AA) global fotoğraf ve video portalı "Anadolu Images"in içeriği 10 milyona yaklaştı.

Yaptığı atılımlar kapsamında global olarak dünyanın her yerinden anında erişilebilen ve kolay satın alma imkanları sunan görsel arşivini, online içerik platformu "anadoluimages.com" üzerinden kullanıcılarına açan AA, fotoğraf alanındaki büyümesini sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanından AA muhabirlerinin çektiği en son fotoğraf ve videoların yer aldığı portalda, 8,5 milyonun üzerinde fotoğraf, 1,1 milyonun üzerinde video yer alıyor.

2020 yılında 167 ülkeden ziyaretçinin uğradığı portal, 8 milyondan fazla Türkçe, 1,5 milyondan fazla İngilizce içerik barındırıyor.

Portalda, AA editörleri tarafından hazırlanan konu başlıklarına ait koleksiyonlar ile o konuya ait en iyi fotoğraf ve videolar bir arada bulunuyor.

"Editörün seçimi" sayfası ile günün öne çıkan fotoğraf ve videolarına erişim mümkün oluyor.

2014'ten bu yana hizmette olan portal, 2020 Şubat ayında yeni versiyona geçti. Bu tarihten itibaren AA abonesi olmayan kişi ve kurumlar da kredi kartı ile online içerik lisansı satın alabiliyor.

Sitede 95 ülkeden, 2 bin 300'ün üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor.