AA "Anadolu Images"in içeriği 10 milyona yaklaştı

Anadolu Ajansı'nın (AA) global fotoğraf ve video portalı "Anadolu Images"in içeriği 10 milyona yaklaştı.
Yaptığı atılımlar kapsamında global olarak dünyanın her yerinden anında erişilebilen ve kolay satın alma imkanları sunan görsel arşivini, online içerik platformu "anadoluimages.com" üzerinden kullanıcılarına açan AA, fotoğraf alanındaki büyümesini sürdürüyor.
Dünyanın dört bir yanından AA muhabirlerinin çektiği en son fotoğraf ve videoların yer aldığı portalda, 8,5 milyonun üzerinde fotoğraf, 1,1 milyonun üzerinde video yer alıyor.
2020 yılında 167 ülkeden ziyaretçinin uğradığı portal, 8 milyondan fazla Türkçe, 1,5 milyondan fazla İngilizce içerik barındırıyor.
Portalda, AA editörleri tarafından hazırlanan konu başlıklarına ait koleksiyonlar ile o konuya ait en iyi fotoğraf ve videolar bir arada bulunuyor.
"Editörün seçimi" sayfası ile günün öne çıkan fotoğraf ve videolarına erişim mümkün oluyor.
2014'ten bu yana hizmette olan portal, 2020 Şubat ayında yeni versiyona geçti. Bu tarihten itibaren AA abonesi olmayan kişi ve kurumlar da kredi kartı ile online içerik lisansı satın alabiliyor.
Sitede 95 ülkeden, 2 bin 300'ün üzerinde kayıtlı kullanıcı bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!