AA

AA, 100. kuruluş yıl dönümünde arşivinden bazı haberleri tekrar servis ediyor



- - AA, Milli Mücadele dönemi başta olmak üzere, tarihe tanıklık ettiği önemli haberlerini 100. kuruluş yıl dönümünde tekrar servis ediyor - Haberlerden örnekler: - "Garp cephesi Bursa mıntıkasında düşman kolları İncirli Kurşunlu hattını daha şarka geçmemiştir. Düşmanın Şabanlı, Hasanpaşa, Hamamlı köylerini yaktığı görülmüştür. Atranos Vadisi'nde Yenice civarındaki düşman kolu Orhansağır'a ilerlemiştir" - "Biga civarında Müslüman ahali, yerli Rum çeteleri tarafından katledilmiştir. Rumlar yakılmayan Müslüman cesetlerini geceleyin gizlice kaçırmışlardır" - "Büyük Millet Meclisi'nin dünkü ictimainde Yunanlıların garbi Anadolu'da ikâ ve irtikâb eyledikleri bi-pâyân mezalim ve at mevzu müzakere edilmiş ve bu müzakerat fevkalade heyecanlı surette cereyan etmiştir. Bursa mebusu Muhiddin Baha Bey, Bursa'nın maruz kaldığı Yunan zulüm ve fecayii bahs ile düşmanın Bursa'yı yakmak hususundaki istihzârâtına mâni olmak için Meclis'in hükümet nezdinde teşebbüsatta bulunmasını teklif etti"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı (AA),tarihi belge niteliğindeki yayınlarını, kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla tekrar servis ediyor.

Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında kurulan ve ilk haberlerini 12 Nisan 1920'de servis etmeye başlayan AA, 100 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak önemli bir görev üstleniyor.

AA, Milli Mücadele dönemi başta olmak üzere tarihe tanıklık ettiği önemli haberlerini 100. kuruluş yıl dönümünde tekrar aboneleriyle paylaşıyor. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış haberlerden öne çıkanlar şöyle:

10 Temmuz 1921

- Yunanlılar bu sabah Bursa cephesinde dört firka ile taarruza başlamışlardır.

- Büyük Millet Meclisi'nin dünkü ictimainde Yunanlıların garbi Anadolu'da ikâ ve irtikâb eyledikleri bi-pâyân mezalim ve at mevzu müzakere edilmiş ve bu müzakerat fevkalade heyecanlı surette cereyan etmiştir. Bursa mebusu Muhiddin Baha Bey Bursa'nın maruz kaldığı Yunan zulüm ve fecayii bahs ile düşmanın Bursa'yı yakmak hususundaki istihzârâtına mâni olmak için Meclis'in hükümet nezdinde teşebbüsatta bulunmasını teklif etti.

12 Temmuz 1921

- Garp cephesi Bursa mıntıkasında düşman kolları İncirli Kurşunlu hattını daha şarka geçmemiştir. Düşmanın Şabanlı, Hasanpaşa, Hamamlı köylerini yaktığı görülmüştür. Atranos Vadisi'nde Yenice civarındaki düşman kolu Orhansağır'a ilerlemiştir.

- Biga civarında Müslüman ahali, yerli Rum çeteleri tarafından katledilmiştir. Rumlar yakılmayan Müslüman cesetlerini geceleyin gizlice kaçırmışlardır.

13 Temmuz 1921

- Epoka Gazetesi Lehistan ve Romanya hudutlarındaki Bolşevik ordusunun yarım milyona karib bir kuvvete bâliğ olduğunu yazıyor. Trabzon 12 Temmuz Batum'da kolera vukuâtı çoğalmıştır.

- İstanbul'daki Rus ticaret heyeti İngilizler tarafından tevkif ve Sivastapol'e iade edilmiştir.

- Bursa mıntıkasında düşman ileri kitaâtı üzerine Nazif Paşa hattında İnegöl Ovası'nda bütün köylerin yanmakta olduğu görülmüştür.

20 Temmuz 1921

- Tarsus'da bulunan Tarsus ahalisi arasında Hilâl-i Ahmer için iane olunan üç saat zarfındaki teberruat yekûnu on sekiz bin kuruşa bâliğ olmuştur. Teberruata devam edilmektedir.

- Lehistan Erkân-ı Harbiyesi'nin yukarı Silezya'da gizli bir harekata hazırlanmak üzere yeni bir teşkilat ile meşgul bulunduğunu General Ekderand'ın kumandasında yeni Leh fırkası teşkil edildiği Moskova'dan bildiriliyor.

21 Temmuz 1921

- Bursa mıntıkasında Bilecik civarındaki kıtaatımızın düşman köylerindeki faaliyeti muvaffakiyetle devam ediyor. Süvarilerimiz Nazif Paşa İnegöl Caddesi'ne kadar ilerlemiştir. Eskişehir mıntıkasında düşman kuvvetleri ileri kitatimiza temas etmiştir.

- Afganistan ve Prusya Ahdnameleri Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü ictimainde alkışlarla kabul edilmiştir.

- Moskova'da akd ve imza edilen Türkiye Afganistan ahdnamesi ile Türkiye Rusya muhadenet ahdnamesi ve Türk Rus mübadele-i üserâ mukavelenâmesi Büyük Millet Meclisi'nin bugünkü ictimainde tetkik ve müzakere edilmiştir.