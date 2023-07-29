A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

Geçtiğimiz yıl En İyi Film ve 7 Oscar ödülünün sahibi olan "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" filminin yapım şirketi A24, elde ettiği başarıyı devam ettirmeye çalışıyor. Son yıllarda yayınladığı Cadı (The Witch), Ayin (Herediary), Ritüel (Midsommar ve X gibi filmlerle korku türünde adını duyuruyor.