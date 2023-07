A24'ün yeni korku filmi zirvede "Konuş Benimle" gece uykusuz bırakacak!

ROTTEN TOMATES'DA 100 ÜZERİNDEN 97 PUAN ALDI

Ancak A24'ün korku filmleri listesinde en etkileyici yapımı Rotten Tomatoes'a göre "Konuş Benimle" (Talk to me). Talk to me, Rotten Tomates'da 100 üzerinden 97 puan alarak X, Sain Maud ve Pearl gibi filmleri geçti.