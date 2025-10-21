Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101, ŞOK, BİM ve Tarım Kredi Kooperatif Market 21-28 Ekim 2025 aktüelleri yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var, hangi ürünler indirimde?

        A101, ŞOK, BİM ve Tarım Kredi Kooperatif Market 21-28 Ekim 2025 aktüelleri yayınlandı

        21-28 Ekim 2025 tarihleri arasında BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif Market marketleri güncel aktüel ürün kataloglarıyla müşterilerini karşılıyor. Bu haftanın indirimlerinde elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok yeni ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte, 21-28 Ekim 2025 tarihli BİM, ŞOK, A101 ve Tarım Kredi Kooperatif Market aktüelleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 17:03 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:44
        • 1

          Tarım Kredi Market 21-27 Ekim 2025 aktüeli

        • 2

          Tarım Kredi Market 21-27 Ekim 2025 aktüeli

        • 3

          Tarım Kredi Market 22 Ekim-5 Kasım 2025 aktüeli

        • 4

          Tarım Kredi Market 22 Ekim-5 Kasım 2025 aktüeli

        • 5

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 6

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 7

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 8

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 9

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 10

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 11

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 12

          BİM 24 Ekim 2025 Cuma aktüeli

        • 13

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 14

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 15

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 16

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 17

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 18

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 19

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 20

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 21

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 22

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 23

          A101 23 Ekim 2025 Perşembe aktüeli

        • 24

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 25

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 26

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 27

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 28

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 29

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 30

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

        • 31

          ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüeli

