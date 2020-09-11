"A101 Kapıda" tüm Türkiye'de faaliyete geçti

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A101, Nisan ayında “A101 Kapıda” uygulaması ile başladığı aynı gün teslimat özellikli hizmetini, eylül ayı itibariyle Türkiye genelinde hayata geçirdi.

Türkiye’nin her ilçesinde yer alan 9.000’den fazla marketi bulunan A101, 12.kuruluş yıldönümü olan 28 Nisan’da “A101 Kapıda” mobil uygulamasını başlatmıştı. Belli başlı şehirlerde başlayan uygulama 4 ay içinde 81 ili kapsar hale geldi.

En yakındaki A101 marketinin stoklarından tedarik edilen ürünlerle aynı gün adrese teslimat sağlanıyor. Gıda (taze meyve sebze, et süt şarküteri ürünleri, bakliyat, unlu mamüller vb),temizlik, kozmetik, ofis&kırtasiye vb kategorilerdeki tüm ürünler uygulama üzerinden sipariş edilebiliyor. Ödemenin online olarak kredi kartı ile yapıldığı ve kart saklama özelliği bulunan uygulamada siparişlerin dağıtımı A101 Kapıda logolu özel araçlar ile gerçekleştiriliyor