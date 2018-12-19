A101 yarın indirimli ürünlerini satışa sunacak. Daha önceden yayınladığı katalogda bu haftaki kampanyalı ürünler belli olmuştu. Ürün grubu olarak bakacak olursak; elektronikten beyaz eşyaya, mobilyadan züccaciyeye, oyuncaktan gıdaya bir çok ürün yer alıyor. A101 müşterileri için hazırlanan 20 Aralık 2018 kataloğu

A101 20 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU