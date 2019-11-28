28 KASIM 2019
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A101'de Muhteşem Günler indirimi! A101 aktüel ürünler kataloğu 28 Kasım 2019 Perşembe

A101 28 Kasım aktüel ürünler kataloğu, ayrıca 4 gün boyunca sürecek Muhteşem Günler indirimi nedeniyle araştırılıyor. A101'de aktüel ürünlerin yanı sıra 4 gün boyunca "Aldın Aldın" etiketli ürünlerde yüzde 30 indirim var. İşte 28 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu ve Muhteşem Günler indirimleri

28.11.2019 - 01:34 | Güncelleme: ALIŞVERİŞ

  • A101 aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusunun yanında A101 Muhteşem Günler indiriminde neler var? sorusu da bu hafta soruluyor. A101 4 gün sürecek muhteşem günler indiriminde seçili oto bahçe yapı ürünlerinde yzüde 50, diğer temizlik, gıda gibi ürünlerde ise yüzde 30'a varan indirim yapıyor. Muhteşem günler inidirimleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. 28 Kasım 2019 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde. 

    A101 Muhteşem Günler indirimleri için tıklayın

  • A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 28 KASIM 

    HI-LEVEL UltraHD Smart Led TV 1999 TL

    Singer Promise 1408 Dikiş Makinesi 399 TL

    Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 289 TL

    Samsung Mikrodalga Fırın 399 TL

     

  • Honor Band 5 hediyeli Honor 9 Lite Cep Telefonu 1099 TL

    Honor 9X Cep Telefonu 2599 TL

     

  • Seg NoFrost Buzdolabı 1799 TL

     

  • KLPro Lazer Hizalama 249 TL 

    KLPro Darbeli Matkap 229 TL

    KLPro Dekuplaj Testere 209 TL

    HITACHI Şarjlı Matkap 699 TL

     

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