A101'de bu hafta birbirinden çeşitli ürünler indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunulacak. 30 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğunda; Singer dikiş makinesi, İsatek Aras 4,25 metre fiber tekne, Volta VSS MAX elektrikli motosiklet, FLV buzdolabı ve çamaşır makinesi, Realme cep telefonu, Fakir türk kahvesi makinesi, Phılıps Led Smart TV, Kiwi kıyma ve salça makinesi ve daha birçok kategorideki ürün sizleri bekliyor. İşte 30 Haziran Perşembe A101 aktüel kataloğu tam liste...