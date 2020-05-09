BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 9 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak A101 ve 12 Mayıs'ta başlayacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz