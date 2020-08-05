BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 7 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak BİM be 6 Ağustos'da başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.