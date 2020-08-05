A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 6 Ağustos'tan itibaren satışta olacak A101 ve 7 Ağustos'tan itibaren satışa çıkacak BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.