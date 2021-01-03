A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimzide 7 Ocak'tan itibaren geçerli A101 ve 5 Ocak'tan itibaren geçrli BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.