BİM A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimlerini takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimzide 4 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak BİM ve 6 Ağustos'da başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.