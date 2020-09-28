A101 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu bu haftanın indirimlerinden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. Marketlerin indirimleri takip edenler, bu hafta hangi ürünlerde indirimler olduğunu kataloglardan öğrenebiliyor. Haberimizde 1 Ekim'den itibaren geçerli A101 ve 2 Ekim'den başlayacak A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilirsiniz.