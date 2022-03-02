Haftanın A101 Aktüel ürünler kataloğu tam liste olarak internete yüklendi. 3 Mart A101 indirimli ürünler listesinde; televizyon ve telefon çeşitleri, ıslak havlu, dilimli taze tost peyniri, dondurulmuş klasik pizza, nevresim takımı, sabahlık, dantelli bralet, canlı bitki çeşitleri, makyaj organizeri, darbeli matkap, uzatma kablosu, tencere çeşitleri, çok amaçlı dolap, yer sofrası, stand mikser, çay makinesi, el dikiş makinesi ve bluetooth hoparlör gibi ürünler yer alıyor.