A101 aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimlerden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. A101'de televizyon, telefon gibi ürünlerin yanı sıra beyaz eşya, kişisel bakım aletleri, boya badana ürünleri ve gıda ürünleri de yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 9 NİSAN 2020

Huawei Y9 Prime 2019 Cep Telefonu 1999 TL

HI-LEVEL FullHD Dual LED TV 1599 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL