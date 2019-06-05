A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? sorusu 6 Haziran kataloğundaki indirimleri kaçırmak istemeyen tüketiciler tarafından araştırılıyor. A101'de bu hafta teknolojiden ev tekstiline, gıdadan temizlik maddelerine kadar pek çok üründe indirim var. A101 6 Haziran aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 HAZİRAN

HI-LEVEL uydu alıcılı led tv 1.199,00 TL

Casper Via A3 cep telefonu 1.499,00 TL