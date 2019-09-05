05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 5 Eylül 2019 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine çok sayıda üründe indirim fırsatı yer alıyor. A101'in indirimli ürünleri arasında teknoloji, beyaz eşya, kişisel bakım eşyaları, ev tekstili ürünler ve aşurelik ürünler olarak öne çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 EYLÜL 2019
HI-LEVEL FullHD Dual Led TV 1699 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL
Piranha Suya Dayanıklı Bluetooth Hoparlör 29,95 TL
Sandisk 16GB USB Bellek 26,95 TL
Logitech Kablosuz Mouse 49,95 TL
Seg Çamaşır Makinesi 1399 TL
Seg Bulaşık Makinesi 1099 TL
10,5 litre kapasiteli Aşure Tenceresi 65 TL
Karton Aşure Kabı 1,95 TL
Yedekli tuvalet kağıtlık 19,95 TL
Çocuk Masa Sandalye Takımı 139,95 TL
Fantom Carbon Dikey Süpürge 119 TL
Aprilla Saç Düzleştirici Fırça 49,95 TL
Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL
Dijital Baskılı Saçaklı Seccade 19,95 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL
Nouvelle Bay Bayan Bornoz 39,95 TL
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 44,95 TL
Sempatik Yumurtalık 4,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 4,95 TL
Desenli Pipetli Bardak 4,95 TL
Organizer çeşitleri 5,95 TL
Kapaklı Saklama Kutusu 22,50 TL
Casatı Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası - Tavan Boyası 10 kg 44,95 TL
Soğuk silikon tabancası 7,50 TL
Tel fırça 3,95 TL
Spatula 9,95 TL
Termo tabanlı Bayan Ayakkabı 39,95 TL
Bayan Terlik 12,95 TL
Bay Ayakkabı 39,95 TL
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