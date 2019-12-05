05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 ARALIK
HI-LEVEL 43″ FullHD Smart Led TV 1499 TL
Honor 8C Cep Telefonu 1199 TL
Toshiba 32GB USB Bellek 27,95 TL
Toshiba 32GB Hafıza Kartı 29,95 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 549 TL
Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL
Saç Şekillendirici 49,95 TL
Saç Düzleştirici 49,95 TL
Baskül 39,95 TL
Arzum El Blender Seti 149 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 109 TL
Arzum Epilasyon Aleti 79,95 TL
Fantom Cyclone Dikey Süpürge 129 TL
Tekerlekli Askılık çeşitleri 79,95 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL
4 Basamaklı Merdiven 75 TL
Kalorifer Suluğu 2 TL
Çiçeklik 89,95 TL
Cem Nero Granit Tava 32,50 TL
Cem Nero Granit Tencere 59,95 TL
Cem Nero Granit Karnıyarık Tenceresi 59,95 TL
Verda Porselen Demlikli Çaydanlık 75 TL
Nero Tava Seri 49,95 TL
Borcam Kare Tepsi 24,95 TL
Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 24,95 TL
Ahşap Mutfak Gereçleri 4,95 TL
Desenli Matara 12,95 TL
Küçük Boy Valiz 89 TL
Orta Boy Valiz 99 TL
Büyük Boy Valiz 109 TL
Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 24,95 TL
Bayan Bot 34,95 TL
Çocuk Ev Botu 16,95 TL
Oyuncak Sallanan At 49,95 TL
Mekik Aleti 79,95 TL
Dart 24,95 TL
Atlama İpi 4,95 TL
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