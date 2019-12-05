5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de elektronikten beyaz eşyaya, tencere ve yemek takımından küçük ev aletlerine, tekstil ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirim fırsatı olacak. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 5 ARALIK

HI-LEVEL 43″ FullHD Smart Led TV 1499 TL

Honor 8C Cep Telefonu 1199 TL

Toshiba 32GB USB Bellek 27,95 TL

Toshiba 32GB Hafıza Kartı 29,95 TL