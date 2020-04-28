A101 aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu bu haftaki indirimlerden faydalanmak isteyenlerin gündeminde. A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta 30 Nisan Perşembe günü yerine bugün yani 28 Nisan'da satışa çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda yine televizyon, telefon gibi ürünlerin yanı sıra beyaz eşya, kişisel bakım aletleri ve kamp - piknik ürünleri yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 28 NİSAN 2020 SALI

Toshiba 58″ UltraHd Smart Led TV 3499 TL

Elton 32″ Dahili Uydu Alıcılı Led TV 829 TL

Honor 8S Cep Telefonu 999 TL