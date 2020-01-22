22 OCAK 2020
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A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Ocak 2020 Perşembe! Bu hafta A101'de indirimli ne var?

A101 aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimli ürünleri merak edenler tarafından araştırılıyor. A101'de bu hafta da televizyondan telefona, züccaciye ürünlerinden küçük ev aletlerine ve ev tekstili ürünlerine kadar çok sayıda üründe indirim fırsatı var. Ancak haftanın öne çıkan ürünü çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ile dört mevsim lastik. İşte 23 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

22.01.2020 - 16:39 | Güncelleme: ALIŞVERİŞ

  • 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri beyaz eşya ve 4 mevsim araba lastiği ile katlanabilir yaylı yatak sıralanabilir. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde. 

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 23 OCAK 2020

    Toshiba 43L2863DAT FullHD Smart Led TV 2099 TL

    Toshiba 58UL3A63DT UltraHD Smart Led TV 3499 TL

    Honor 8C Cep Telefonu 1099 TL

     

  • Seg Çamaşır Makinesi 1399 TL

    Seg Bulaşık makinesi 1099 TL

     

  • GoodYear Debica Dört Mevsim Oto Lastiği 279,95 TL

    Bombeli Duvar Saati 17,95 TL

    Sırt Çantası 17,95 TL

    Bay- Bayan Terlik 14,95 TL

     

  • Katlanır Yaylı Yatak 169,95 TL

    Sinbo Ayakkabılık 29,95 TL

    Kalorifer Kurutmalığı 10,95 TL

    Kalorifer Suluğu 2 TL

    Toka çeşitleri 1,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 2,50 TL

     

  • Hascevher Tencere Seti 109,95 TL

    Güral Porselen’den Tekli Porselen Ürünler 5,95 TL

    Borcam Çeyiz Seti 59,95 TL

    Kiwi Dijital Mutfak Tartısı 32,50 TL

    Papilla Kek Kalıbı çeşitleri 19,95 TL

    Tepsi 4,95 TL

    Erzak kabı 7,50 TL

     

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