1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri elektrikli ev aletleri ve teknoloji ürünleri oldu. Küçük ev aletleri ve tekstil ürünleri de dikkatleri çekiyor. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 1 OCAK

HI-LEVEL 49″ FullHD Dual LED TV 1599 TL

Honor 7S Cep Telefonu 799 TL

GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL

SanDisk 32GB USB Bellek 34,95 TL

Piranha Dual USb kablo 9,95 TL

Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL