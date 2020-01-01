01 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
1 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu bu haftaki indirimli ürünleri öğrenmek isteyenler tarafından soruluyor. A101'de bu haftanın öne çıkan ürünleri elektrikli ev aletleri ve teknoloji ürünleri oldu. Küçük ev aletleri ve tekstil ürünleri de dikkatleri çekiyor. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 1 OCAK
HI-LEVEL 49″ FullHD Dual LED TV 1599 TL
Honor 7S Cep Telefonu 799 TL
GoSmart Kulak İçi Kulaklık 9,95 TL
SanDisk 32GB USB Bellek 34,95 TL
Piranha Dual USb kablo 9,95 TL
Piranha Bluetooth Spor Kulaklık 39,95 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 34,95 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL
Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 79,95 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL
Sunny Diva Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL
Kiwi Aroma Difüzörü 79,95 TL
Elle Baskül 39,95 TL
Sinbo Elektrikli Cezve 55 TL
Attlas Lazer Mesafe Ölçer 119,95 TL
Oyuncak Sesli Işıklı Robot 49,95 TL
Oyuncak Market Arabası 26,95 TL
Askılı Çanta 11,95 TL
Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 35 TL
Sinbo Nar ve Narenciye Sıkacağı 99,95 TL
Çelik Termos 69,95 TL
Yaldızlı Tepsi 7,50 TL
Ölçülü Narenciye Sıkacağı 7,50 TL
Luna Pasta ve Börek Kabı 12,50 TL
Rooc Şef Bıçakları 9,95 TL
Erzak Kabı 4,95 TL
3’lü Metal Saklama Kabı 19,95 TL
8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL
Bot Saklama Kutusu 9,95 TL
Çekmece Düzenleyici 4,95 TL
Dolap İçi Düzenleyici Raf 4,95 TL
4 Katlı Metal Raf 27,50 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 16,95 TL
Silk&Blue Bay Bayan Termal Üst İçlik 21,95 TL
Silk&Blue Bay Bayan Termal Alt İçlik 21,95 TL
DoReMi Bayan Spor Tayt 24,95 TL
Bayan Spor Büstiyer 24,95 TL
3’lü Kurulama Bezi 5,95 TL
Dantel Örme Masa Örtüsü 19,95 TL
Bürümcük Sandalye Kılıfı 9,95 TL
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