A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da, indirimli ürünlerle dikkatleri çekiyor. A101'de Toshiba ve Elton LED TV'lerin yanında Vestel Venus Z20 cep telefonu fiyatlarıyla öne çıkan ürüler arasında yer alıyor. Singer dikiş makinesi de dikiş işlerine ilgisi olanlar için önemli bir fırsat olarak sunuluyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 TEMMUZ

Toshiba 43” full HD smart LED TV 2099 TL

Elton 32" LED TV 899 TL

Vestel Venüs Z20 cep telefonu 1.399 TL