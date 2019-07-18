18 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da, indirimli ürünlerle dikkatleri çekiyor. A101'de Toshiba ve Elton LED TV'lerin yanında Vestel Venus Z20 cep telefonu fiyatlarıyla öne çıkan ürüler arasında yer alıyor. Singer dikiş makinesi de dikiş işlerine ilgisi olanlar için önemli bir fırsat olarak sunuluyor. A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 18 TEMMUZ
Toshiba 43” full HD smart LED TV 2099 TL
Elton 32" LED TV 899 TL
Vestel Venüs Z20 cep telefonu 1.399 TL
Singer brilliance 6160 dikiş makinesi 699 TL
Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 59,95 TL
Kiwi elektrikli cezve 29,95 TL
Fantom Carbon dik süpürge 119 TL
Piranha karaoke mikrofon 59,95 TL
Piranha bluetooth kulaklık 21,95 TL
Piranha full HD aksiyon kamerası 99,95 TL
Desenli oval tabak çeşitleri 4,95 TL
Çelik termos 2 litre 69,95 TL
4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 199,95 TL
Borcam kapaklı kare tencere 24,95 TL
Trend saklama kabı 3lü 5,50 TL
Erzak kabı 3lü 12,95 TL
Figürlü krep tavası 5,95 TL
Safir kase 5,95 TL
Yağ sıçratmaz 8,50 TL
Asılabilir dolap düzenleyici 6,50 TL
Çok amaçlı organizer sepet 3,50 TL
Rende 2,50 TL
Akülü traktör 299,95 TL
Mikro blok uçak 4,95 TL
Universal pilates seti 36,95 TL
Pilates matı 21,95 TL
Pilates Silindiri 32,95 TL
Plastik dambıl 49,95 TL
Ağırlık eldiveni 14,95 TL
Mekik Egzersiz sehpası 169,95 TL
Bay bayan parmak arası terlik 9,95 TL
Taraftar lisanslı sırt çantası 24,95 TL
Taraftar lisanslı mini sırt çantası 19,95 TL
Ayakkabı rampası 2,50 TL
Ayakkabı dolabı 155 TL
Bayan gecelik 19,95 TL
Bayan sabahlık 29,95 TL
Bayan dantelli atlet 7,95 TL
Bayan Slip 3'lü 9,95 TL
Slik&Blue bayan patik çorap 4'lü 6,95 TL
Slik&Blue bay boxer 5,95 TL
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