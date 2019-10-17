A101 17 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu birçok üründe yer alan indirimli fiyatları merak edenler tarafından soruluyor. A101'de Hı-Level marka televizyon, Honor 9 lite cep telefonu, Regal derin dondurucu, Fantom elektrikli süpürge öne çıkarken, yien kişisel bakım cihazları, ev tekstili ürünler ve bebekler için bakım ürünleri yer alıyor. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 EKİM

HI-LEVEL 43HL600 Uydu Alıcılı FullHD Led TV 1499 TL

Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL

Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklık 24,95 TL