17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
A101 17 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğunda ne var? sorusu birçok üründe yer alan indirimli fiyatları merak edenler tarafından soruluyor. A101'de Hı-Level marka televizyon, Honor 9 lite cep telefonu, Regal derin dondurucu, Fantom elektrikli süpürge öne çıkarken, yien kişisel bakım cihazları, ev tekstili ürünler ve bebekler için bakım ürünleri yer alıyor. A101 Aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 EKİM
HI-LEVEL 43HL600 Uydu Alıcılı FullHD Led TV 1499 TL
Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL
Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklık 24,95 TL
Regal Derin Dondurucu 649 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 289 TL
Elle Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL
Aprilla Kulak ve Burun Kılı kesme Makinesi 11,95 TL
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TL
SEG No Frot Buzdolabı 1849 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 199,95 TL
5 Raflı Kapaksız Kitaplık 99,95 TL
Sinbo Portatif Ayakkabılık 24,95 TL
Patates Soğan Sepeti 45 TL
Borcam Kapaklı Kare Tencere 24,95 TL
Gold Baby Çift Yönlü Bebek Arabası 249,95 TL
Fisher-Price Mama Sandalyesi 299 TL
Eğitici Aktivite Masası 39,95 TL
Çocuk Masası 34,95 TL
Micro Blok İtfaiye Seti 6,95 TL
Masal Kitabı çeşitleri 2,25 TL
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