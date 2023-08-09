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        Haberler Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 10 Ağustos A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler, hangi ürünler indirime girecek? - Alışveriş Haberleri

        10 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda airfryer ve oyuncu ekipman seti satışa sunuluyor!

        A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da alışverişseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden farklı ürünlerin indirime gireceği 10 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:24
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        • 1

          A101 Perşembe günü öncesinde aktüel ürünler kataloğunu erişime sundu. Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda; Smart TV, cep telefonu, inox beyaz eşyalar, oyuncu ekipman seti, airfryer, küçük ev aletleri, 3'lü kanepe, yaylı yatak, kamp sandalyesi, bahçe bakım ürünleri, 26" jant bisiklet ve daha birçok ürün raflardaki yerini alacak. İşte 10 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu...

          A101 10 AĞUSTOS KATALOĞU

          Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 16.499 TL

          Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 9.599 TL

          Tecno Spark 10 Pro 8/256 GB Cep Telefonu 8.199 TL

          HiKING A41 Cep Telefonu 3.249 TL

          Regal Beyaz Ankastre Set 2'li 7.499 TL

          SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.999 TL

          SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.599 TL

        • 2

          Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.299 TL

          SEG Inox No-Frost Buzdolabı 15.799 TL

          ONVO Yağsız Fritöz Air Fryer 2.299 TL

          Cam Sprey Yağlık 230 ml 59,90 TL

          Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.599 TL

          Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

          Arzum Starblend Multi Blender Seti 999 TL

        • 3

          Plastik Organizer Çeşitleri 14,90 TL

          Karma Plastik Ürünler 27,90 TL

          AQUAPHOR Onyx Sürahi 4,2 Litre 339 TL

          Plastik Şampuanlık 39,90 TL

          3'lü Kanepe 3.900 TL

          Balance Yaylı Yatak 2.350 TL

          Theraphy Süngerli Yatak 1.150 TL

          Dynamic Yaylı Yatak 1.250 TL

          Piranha Gaming Klavye 199 TL

          Piranha Full HD PC Kamera 79,90 TL

          Piranha PUBG Oyun Kolu 35,90 TL

          Piranha Gaming Mouse 129 TL

          Piranha Gaming Kulaklık 239 TL

          Piranha 1+1 Stereo Kulaklık 129 TL

          Piranha USB Çoklayıcı 69,90 TL

          Piranha Notebook Standı 49,90 TL

          Samsung EP-T1510 15W Şarj Adaptörü ve 3A Kablo 279 TL

        • 4

          Aprilla ABS 1027 Dijital Banyo Baskülü 179 TL

          Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

          Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL

          Aprilla Saç, Sakal ve Vücut Bakım Makinesi 279 TL

          Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici 439 TL

          Nehir Fiesta Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

          Nehir Zarif Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 890 TL

          Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal - Kaşık Takımı 990 TL

          Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal - Kaşık Takımı 1.290 TL

        • 5

          Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

          Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 139 TL

          Kamp Yatağı 719 TL

          Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

          Desenli Kamp Sandalyesi 149,90 TL

          Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 139,90 TL

        • 6

          Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL

          Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349 TL

          12 Kollu Kapı Arkası Askılık 59,90 TL

          Yetişkin Mandal Toka Çeşitleri 9,50 TL

          Ekose Desenli Toka ve Taç 12,90 TL

        • 7

          Kılıflı Cam Matara 500 ml 29,90 TL

          Porselen Kupa 280 cc 29,90 TL

          LAV Kulplu Çay Bardağı 150 ml 12,50 TL

          Cam Saklama Kabı 14,90 TL

          Plastik Kulplu Desenli Cam Kupa 25,90 TL

          Renkli Meşrubat Bardağı 19,90 TL

          Güral Porselen Tekli Porselen Ürünler 29,90 TL

          Güral Porselen Porselen Fincan Takımı 12 Parça 159 TL

        • 8

          Paşabahçe Frezya Kase 2650 cc 59,90 TL

          Paşabahçe Frezya Kase 6'lı 69,90 TL

          Borcam Mutfak Yardımcıları Seti 4 Parça 169 TL

          Borosilikat Desenli Latte Bardağı 350 ml 32,50 TL

          Borosilikat Cam Kupa 21,90 TL

          Metaltex Karma Kek Kalıbı 79,90 TL

          Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 149 TL

          Silikon Nihale 18,50 TL

          Metaltex Mutfak Gereçleri 49,90 TL

        • 9

          Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 199,90 TL

          Katlanabilir Kamp Sehpası 179,90 TL

          Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 139,90 TL

          Katlanabilir Kamp Taburesi 42,50 TL

          Piranha Benzin Motorlu Testere 1.329 TL

          Piranha Avuç Taşlama 399 TL

          Piranha Benzinli ve LPG'li Jeneratör 5.990 TL

        • 10

          Kiwi Teleskobik Uzun Çit Kesme / Dal Budama Makinesi 1.329 TL

          Kiwi Çit Budama Testeresi 549 TL

          Piranha Darbeli Matkap 399 TL

          Piranha Silikon Tabancası 99,90 TL

          26" Jant Bisiklet 1.999 TL

          Orzo Mama Sandalyesi 249 TL

          Buldan Koltuk Örtüsü 79,90 TL

        • 11

          Kurulama Bezi ve Nakışlı Mutfak Peçetesi 19,90 TL

          Bayan / Erkek Deniz Şortu 59,90 TL

          Dijital Baskılı Çocuk Deniz Şortu 59,90 TL

          Dijital Baskılı Erkek Deniz Şortu 79,90 TL

          Dijital Baskılı Bayan Deniz Şortu 74,90 TL

          Çocuk Deniz Şortu 49,50 TL

          Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL

        • 12
        • 13
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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