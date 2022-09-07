A101'de bu hafta; baba koltuğu, çocuk kitap serisi, boya malzemeleri, silikon tabanca, takım çantası, boya rulosu, desenli sürahi, çok amaçlı mutfak makası, mutfak araç gereçleri, tencere tava seti, dikey süpürge, dijital banyo baskülü ve daha birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte 8 Eylül Perşembe A101 aktüel kataloğu...