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        Haberler Gündem A101 aktüel 26 Ekim 2023 kataloğu: Bu hafta 4.00 karavan kampanyası! A101 aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi

        A101 26 Ekim 2023 kataloğu çıktı! A101 aktüel indirimli ürünler listesi

        A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünleri bu hafta perşembe günü satışa çıkıyor. A101 kataloğuna göre; temel gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşacak. Ayırca A101'de 4.00 çekme karavan 199 bin 990 TL'den satışa sunulacak. 26 Ekim 2023 Perşembe Aldın Aldın kataloğu ile A101 aktüel indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 19:22 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:22
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        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşacak. Bu hafta A101 marketlerde satılacak fırsat ürünleri belli oldu. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...

          26 EKİM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU

          Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

          Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

          Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL

          Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL

          Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL

        • 2

          SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

          Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL

          SEG Buzdolabı 8.299 TL

        • 3

          Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

          Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL

          Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL

          Flavel Dijital Baskül 199 TL

          Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

          Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

          Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL

          Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

          Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL

          Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL

        • 4

          Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.990 TL

        • 5

          TV Ünitesi 890 TL

          4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL

          Bölmeli Kitaplık 490 TL

          Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL

        • 6

          Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL

          Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL

          Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL

        • 7

          Kafa Lambası 29,90 TL

          Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL

          Metal Maşa 14,90 TL

          Mangal Yelpazesi 4,90 TL

          Exent Fishing Olta Seti 249 TL

        • 8

          Konik Termos 109 TL

          Cam Motivasyon Matarası 29,90 TL

          Borosilikat Cam Sütlük 39,90 TL

          Sürgülü Erzak Kabı 7,5 L 54,90 TL

        • 9

          Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL

          Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL

          Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL

          Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL

          Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL

          Matara Shaker 740 cc 19,90 TL

          Pratik Basmalı Rondo 109 TL

        • 10

          Piranha Darbeli Matkap 449 TL

          Pirana Avuç Taşlama 449 TL

          19" Takım Çantası 129 TL

          Piranha Dekupaj Testere 449 TL

        • 11
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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