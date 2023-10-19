Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem A101 aktüel 19 Ekim kataloğu ürünleri satışta! A101'de elektrikli moped ve küçük ev aletlerinde indirim fırsatı başladı!

        A101'de elektrikli moped ve ev eşyaları satışa çıktı! İşte A101 indirimli ürünler listesi

        A101'de bu perşembe beyaz eşya ve teknoloji fırsatları dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik aletler, mutfak araç gereçleri ve kozmetik ürünlerin yanı sıra küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giysi çeşitleri, temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 19 Ekim A101 aktüel ürünler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ve beyaz eşya fırsatları gündeme geldi. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 19 Ekim bu perşembe A101 kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...

        • 2

          Raflı Konsol 1.090 TL

          3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL

        • 3

          Orta Boy PP Valiz 449 TL

          Büyük Boy PP Valiz 549 TL

          Mega Boy Hurç 49,90 TL

          Küçük Boy Hurç 29,90 TL

          Büyük Boy Hurç 39,90 TL

          Eşya Kutusu 49,90 TL

          Organizer Sepet 19,90 TL

          Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL

          Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL

        • 4

          Elektrikli Moped 24.990 TL

        • 5

          Toshiba 43' Full HD Smart Tv 8.399 TL

          ONVO 50' Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

          Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL

          Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL

          TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL

        • 6

          Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL

          Arzum AR1111 Starry El Belnder Seti 699 TL

          Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL

          Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL

          Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

        • 7

          Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL

          Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL

          Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL

        • 8

          Çift Kişilik Yorgan 279 TL

          Tek Kişilik Yorgan 239 TL

          Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 199 TL

          Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 159 TL

        • 9

          Goldmaster Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti 459 TL

          Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL

          Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL

        • 10

          Örme Pano Perde 290x250 cm 119 TL

          Pileli Perde 239 TL

          Bayan Triko Yelek 74,90 TL

        • 11

          Çok Al Az Öde Kampanyası

        • 12

          Çok Al Az Öde Kampanyası

        • 13
        • 14
        • 15
        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        ABD Kongre binasında protesto
        ABD Kongre binasında protesto
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Habertürk Anasayfa