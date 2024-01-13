A101 aktüel 18 Ocak... A101'de bu hafta çeşitli ürünler geliyor. Elektronik ev aletleri, mufak gereçleri, bavul takımı, buzdolabı, televizyon gibi birçok ürün 18 Ocak Perşembe A101 şubelerinde yer alacak. Bu haftaki en dikkat çeken ürün ise 36.990 TL'den satışa çıkarılan elektrikli moped oldu. İşte, A101 aktüel 18 Ocak Perşembe kataloğu ile indirime giren ürünler...