"A101'de bu perşembe neler var, hangi ürünler indirime girdi?" soruları gündemdeki yerini aldı. A101'de bu hafta teknoloji ve beyaz eşya kategorisindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; temel gıda ve ihtiyaç ürünleri yer alıyor. İşte 10 Nisan A101 aktüel ürünler listesi...