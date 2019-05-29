A101 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışverişseverler tarafından araştırılıyor. A101'de Perşembe günü birçok kategoride ürün ve indirimler olacak. Televizyondan cep telefonuna, derin dondurucudan mutfak araç gereçlerine kadar birçok kategoride indirim var. İşte 30 Mayıs A101 Aktüel ürünler kataloğu...

HI-LEVEL full hd led tv 1.499,00 TL

Honor 8A cep telefonu 1.199,00 TL

HI-LEVEL 64 GB usb bellek 39,95 TL