A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu Perşembe günü satışa çıkacak olan indirimleri kaçırmak istemeyen alışveriş severler tarafından araştırılıyor. A101'de her perşembe günü bir çok kategoride ürün ve indirimler alıcısını bulacak. İşte, 3 Ekim A101 Aktüel ürünler kataloğu